جنيفر لوبيز وشاكيرا تستعدان للحدث الكبير

Jan 24, 2020
تستعد كل من نجمتي موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا للمشاركة في إحياء حفل يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول” في ميامي في الثاني من فبراير/شباط. المقبل في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي.
وبهدف تشويق الجمهور أكثر، نشرت شاكيرا فيديو من التمرينات التي تجريها قبل عدة أيام من الحفل. أيضاً فعلت “لوبيز” نفس الموضوع ونشرت فيديو من تدريباتها.
وكانت شاكيرا وجنيفر قد عبرتا عن سعادتهما وحماستهما في مشاركتهما إحياء الحفل على أكبر مسرح في العالم خاصة ان كبار النجوم أحيوا هذا الحفل من قبل منهم: ليدي غاغا ومادونا وبرينس وبيونسيه.
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