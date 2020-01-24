نادية لطفي في وضع صحي حرج.. وهذه تفاصيل حالتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُدخلت الفنانة المصرية نادية لطفي العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري بوسط القاهرة للمرة الثانية في غضون 4 أيام بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت الفنانة المصرية نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن الفنانة نادية لطفي تم وضعها خلال الساعات الماضية على جهاز تنفس صناعي بعدما تطورت حالتها.

وأكدت نهال عنبر أنها دخلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم للعناية المركزة مجددا للمرة الثانية بعد 24 ساعة من خروجها، واصفة وضعها الصحي بـ"الحرج".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن نادية لطفي شعرت بضيق في التنفس بسبب نزلة شعبية حادة دخلت على إثرها العناية ويشرف على حالتها فريق طبي على مستوى عالٍ.

وطالبت نهال عنبر، جمهور الفنانة نادية لطفي بالدعاء لها للخروج من أزمتها الحالية خاصة أنها الأصعب منذ دخولها المستشفى قبل 3 سنوات.

وكان أحدث ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي خلال احتفال عدد من نجوم الفن بعيد ميلادها الـ83، وظهرت مستقلة "كرسيا متحركا" وأمامها "تورتة" الاحتفال بعيد ميلادها داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، الأمر الذي أثار تعاطف الجمهور.

وبدت نادية لطفي في الصور التي نشرها المخرج المصري مجدي أحمد علي عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" وهي في حالة نفسية جيدة أظهرت مقاومتها للمرض حيث تعاني من الشيخوخة وآلام في العمود الفقري ومشاكل في القدم لا تستطيع معها التحرك بشكل كامل.

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وحرص الحضور لحفل عيد ميلاد نادية لطفي على إحضار وجبة غذاء معهم كانت عبارة عن كوارع ومحشي ومومبار إضافة إلى أن المخرج مجدي أحمد على قال إن نادية لطفي أحضرت من منزلها "مخللات" صنعتها بيدها، واصفا إياها بأنها من أجدع السيدات.

وأثارت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انقسام البعض بين متعاطف مع نادية لطفي وهؤلاء رفضوا نشر صور لها وهي بتلك الحالة الصحية فيما أكد فريق آخر أن وجهها وصوتها لا يحملان نبرة يأس أو تشاؤم من وضعها الصحي بل على العكس فهي تستحق أن تظل في محفل الأضواء والنجومية كما اعتادت مهنئينها بعيد ميلادها.

من جهة أخرى، قالت نادية لطفي في تصريحات تلفزيونية إنها تتوجه بالشكر لجمهورها في مصر والوطن العربي على محبتهم لها والتقدير الذي تلمسه دائما في كلماتهم البسيطة، موضحة أن تواجد نجوم الفن حولها ومنهم إلهام شاهين والمخرج مجدي أحمد علي جعلها في غاية من السعادة كونه توافق مع يوم ميلادها.

وأولت نادية لطفي للفنانة إلهام شاهين معزّة خاصة لأن يوم مولدها يتوافق معها وهو الثالث من يناير، لافتة إلى أن برج الجدي يجمع الكثير من الفنانين مبينة: "برج الجدى مسيطر"، واختتمت بأنها ترتبط بالعديد من نجوم الفن ويتواصلون معها بشكل مستمر وخصت بالذكر الفنانة دلال عبد العزيز.

نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، من مواليد 3 يناير عام 1937، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية، منها: السمان والخريف، المومياء، منزل العائلة المسمومة، أبي فوق الشجرة، كما استحوذت قائمة أعظم 100 فيلم على بعض أعمالها ومنها "المومياء، الناصر صلاح الدين، الخطايا".

يذكر أن الفنانة نادية لطفي أجرت عملية جراحية قبل أيام وظلت 3 ساعات في العناية المركزة قبل أن تخرج، وحرص أصدقاؤها من نجوم الوسط الفني على زيارتها لطمأنة جمهورها عليها.