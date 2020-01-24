وفاة دانة الحيدر صاحبة مقولة "يمة خرعتوني".. والجمهور بحالة صدمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في الخليج على إنستغرام اليوم خبر وفاة الشابة الكويتية دانة عباس الحيدر أو دانة عبدالرزاق 21 عاما، والتي اشتهرت عبر السوشيال ميديا بكلمة "يمة خرعتوني" كما كانت الراحلة قد تعرضت للتنمر بسبب وزنها.

وكانت بعض الصفحات الكويتية عبر إنستغرام قد كشفت قبل ما يقارب الـ 10 أيام عن دخول الشابة الكويتية في غيبوبة، بسبب توقف خلايا المخ، بحسب هذه الصفحات.

ومن جانبها كانت الإعلامية الكويتية سعاد سلمان قد نشرت قبل ما يقارب الـ 3 أيام صورة تجمعها بالفتاة الراحلة وذلك خلال استضافتها في برنامجها الصباحي الذي تقدمه إلى جانب زميلتها نادية المراغي على قناة سكوب الكويتية، داعية له بالسلامة والصحة مؤكدة دخولها بغيبوبة.

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ومن جانبها نشرت الإعلامية سعاد سلمان قبل قليل صورة دانة مؤكدة وفاتها ومعبرة عن صدمتها الكبيرة بسبب هذا الخبر، فيما تفاعل عدد من الجمهور مع الخبر معبرين هم أيضا عن صدمتهم الكبيرة بسبب صغر سن الفتاة متسائلين عن المرض الذي ألم بها وتسبب بدخولها بهذه الغيبوبة بشكل مفاجئ ثم وفاتها.

كما جرى تداول صورة للراحلة دانة الحيدر قبل وفاتها وخلال دخولها في الغيبوبة وهي على سرير المستشفى، فيما دعا لها الجمهور بالرحمة، معبرين عن أسفهم لما عانت منه قبل وفاتها بسبب التنمر على وزنها الزائد أو حتى شكلها، مؤكدين أن الحياة قصيرة جدا، وأخبار الوفيات المفاجئة أصبحت صادمة جدا، وتساءل البعض عن شعور الأشخاص الذين تنمروا عليها.

فيما دخل البعض بتحليلات حول سبب دخولها الغيبوبة وفي حال كان السبب قيامها بعملية من أجل وزنها، لا سيما أن عمليات شفط الدهون وتكميم المعدة تسببت بوفاة العديد بالإضافة لمشاكل صحية لعدد كبير، منهم الفنانة المصرية سعاد نصر والتي توفيت قبل سنوات بعد دخولها بغيبوبة بسبب عملية شفط دهون، ومؤخرا تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لوعكة صحية خطيرة وتسمم بالدم بعد إجرائها عملية تكميم معدة، أدت لتوقف قلبها ومرورها بظرف صحي خطير جدا، واستطاعت تجاوزه بعد فترة طويلة من العلاج.