«المؤلفين والملحنين» تعتمد 7 فنانين في العضوية المنتسبة

اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، سبعة فنانين جدد في كشوف العضوية المنتسبة لعام 2020.

وأوضحت الجمعية أن في كشوف عضوية الشعراء تم قبول كلا من صابر كمال، وعاطف يونس، ومحمد عبد العال، وأشرف ظريف، وهاني صارو، في جدول الملحنين تم قبول عضويتي كلا من يحيي مصطفى شمس، ووليد الحسيني.

يذكر أن الشاعر صابر كمال كان سبق له التعاون مع عمرو دياب في أغنية قالك ندم ومع تامر حسني في أغنية حكايات الحب ومع أنغام في أغنية "هدنة" التي طرحت ضمن أغنيات ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، فحين كان الشاعر عاطف يونس قد طرح له مؤخرا أغنية "سكت الكلام" مع الفنان الكبير جورج وسوف.

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