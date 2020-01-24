شيرين عبدالوهاب تعود للسوشيال ميديا مجددا

أكد الفنان حسام حبيب عودة زوجته شيرين عبدالوهاب، للتواصل مع جمهورها مجددًا من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، وذلك بعد فترة انقطاع استمرت لشهور.

وكتب حبيب على خاصية الاستوري بصفحته بإنستجرام: "احنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا بعد حملة من الهجوم الواسع الذي تعرضت له على حسابها بتويتر بسبب تغريدة دعمت بها لبنان وقت تعرضها لحريق كبير".

وكانت آخر ما نشرته شيرين على صفحاتها بالسوشيال ميديا رسالة قالت خلالها: "أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".

وتابعت: "النهارده أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

واستكملت: "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

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