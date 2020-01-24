نيكول سابا تكشف حقيقة حملها

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حقيقة خبر حملها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة إنها ليست حامل مثلما تخيل البعض، وأنها أذكى من أن تعلن خبرا هكذا عن حياتها الخاصة بهذه الطريقة.

وطالبت نيكول خلال أواخر الفيديو من المتابعين عدم الإفراط في التعليق إلى هذا الحدّ، معتبرة أن الأمور أكثر بساطة من ما يعتقده البعض.

أثارت نيكول سابا حالة من الجدل عقب نشرها صورة على حسابها الخاص إنستجرام، تظهر من خلالها أسد ولبوءة في وضعية حميمية وعلّقت عليها "نعم فعلناها".

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