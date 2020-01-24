تعرف على حقيقة زواج كاظم الساهر من الفنانة المصرية منى ممدوح

نفت الفنانة المصرية مني ممدوح زواجها من النجم كاظم الساهر، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستغرام "، والتي قد تم نشرها من قبل عبر أحد الحسابات، وعلقت على الصورة :" لا تعليق ".



والتقطت الصورة المتداولة للفنانة منى ممدوح بصحبة كاظم الساهر، خلال لقائهما في برشلونة بإسبانيا، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام" في أغسطس الماضى معلقة:

"مبسوطة إني شوفتك بعد ١٥سنة لما كنت هعمل معاك كليب ولما كلمت أمي الله يرحمها في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل، وفرحت أكتر إنى سمعتك لايف حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم.. الفنان الكبير كاظم الساهر".

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