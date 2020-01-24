حكم قضائي ضد سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فرنسية

أعلنت اليوم غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، إحالة النجم المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

وقال الموقع الفرنسي “لو باريزيان”، إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية “معلم” الأشهر في تاريخه الفني إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله “نحن راضون عن هذا القرار وقامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة”.

وترجع تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2018، حيث تم في ذلك الوقت الإفراج عن سعد المجرد بعد احتجازه لبضعة أسابيع قيد التحقيق بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وهي القضية الثانية التي يواجه فيها نفس الاتهام خلال سنة واحدة.

وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2018، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.

وقضت المحكمة الفرنسية بإطلاق سراح سعد المجرد بشكل مشروط نظير كفالة مالية، مع استمرار التحقيقات في اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها في أحد النوادي الليلية في ضاحية سان تروبيه في جنوب فرنسا في شهر أغسطس 2018.

الجدير بالذكر أن النجم المغربي قد أكد في أقواله للمحققين في القضيتين أنه لم يجبر أياً من الفتاتين كما اتهمتاه، مؤكداً أن كل ما حدث قد تم بالتراضي رافضاً الاعتراف بأي من الاتهامات الموجهة إليه.

وطرح مؤخرا الفنان المغربي سعد لمجرد ،كليب أغنيته الجديدة “سلام”، التي طرحها 20 أكتوبر الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وحقق الكليب 12 مليونا و400 ألف مشاهدة خلال 5 فقط من طرحه.

يشار إلي أن أغنية “سلام” من كلمات وألحان وتوزيع ”TIzaf Mouhcin”، والفيديو كليب مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي.

كما حقق أيضا لمجرد خلال الفترة الماضية نجاحا كبيرا من خلال طرحة مؤخرًا أغنية “يخليك للي”، في منتصف أكتوبر الماضي، حيث تخطت ملايين المشاهدات.

أغنية ”يخليك للي”، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وتعاون مع سعد لمجرد فى أغلب أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفني.

كما تعاون سعد لمجرد في كليب اغنية “إنساي”،مع الفنان المصري محمد رمضان، والتي حققت نجاحًا ضخمًا في نسب المشاهدات عبر اليوتيوب منذ طرحها في شهر يوليو الماضي.

اغنية “إنساي” من كلمات شبوكشي، موبيزي، فرغلي بلاكس، ميكس وماستر جلال حمداوي، توزيع موبيزي والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

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