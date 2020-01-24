هيثم نبيل يكشف عدم استقراره على اسم الألبوم الجديد

يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، وقد سجل نبيل خمس أغاني من الألبوم الذي يحتوى على 8 أغاني ومتبقى له ثلاث أغاني يعمل عليهم خلال الأيام الجارية.

وقال نبيل، إنه سجل أغاني (اتكتبلى، وأغلب الناس، وبحبك، وانا متغير)، كما انتهى من تسجيل أغنية "كان لينا ناس" وهي من كلماته وألحانه، موضحًا أنه يشارك في كتابة أغاني الألبوم كل من سارة سعيد ونسمة فؤاد، ويشارك الموزع الموسيقى عادل حقى في الألبوم بـ3 أغان والموزع حسام النجار بـ3 أغاني أخرى والألبوم بالكامل من ألحان هيثم نبيل وهندسة صوت مصطفى رءوف، مؤكدًا أنه لم يستقر على موعد محدد لطرح الألبوم لكنه سيتم طرحه خلال العام الجاري.

ويواصل نبيل على الجانب الآخر التحضيرات للأغاني التي سيتم طرحها بمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان المقبل.

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