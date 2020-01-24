مهرجان جمعية الفيلم يكشف أسماء لجنة التحكيم

اختارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي رئيسا للجنة تحكيم دورته الـ46 والتي تقام في الفترة من 25 يناير وحتى الثامن من فبراير القادم.

وذكر المهرجان، أن اللجنة تشهد مشاركة عدد من السينمائيين والمتخصصين بها وهم المخرج هاني لاشين والمخرجة هالة خليل والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف ومهندس الديكور فوزي العوامري ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر والناقدة السينمائية ماجدة موريس والناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح والناقدة السينمائية علا الشافعي والناقد السينمائي محمد الروبي وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

والدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية حيث تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998 وكان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا كما كان من الأعضاء الأوائل للجمعية والمسؤول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

واختيرت الفنانة القديرة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، وسيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم أسماء رموز ورواد الفن السينمائي حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية.

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وأعلن المهرجان تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

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