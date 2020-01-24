معطيات جديدة في قضية القتيل بمنزل نانسي عجرم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يلفّ الصمت قضية مقتل محمد الموسى في منزل الفنانة نانسي عجرم، وسط استمرار التحقيقات بجدية وسرية لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي بدأ أمس الخميس الجلسة الأولى للتحقيقات مع زوجها الدكتور فادي الهاشم على خلفية حادثة قتله للشاب السوري.

وتشير مصادر التحقيق المتداولة بالمواقع الإخبارية إلى أنه استجوب الهاشم لمدة 3 ساعات، واتخذ بعد ذلك قراراً بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر آذار المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين في فيلته للاستماع إلى إفاداتهم.

أما الجديد في المعلومات، فقد أشارت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل في تدوينة عبر الحساب المتداول باسمها على "فيسبوك" أن داتا المعلومات تشير إلى أن "القتيل" كان قد اتصل بعيادة "الهاشم" حوالي 3 مرات قبل الحادثة، دون الكشف عن مضمون المحادثات مع الإشارة إلى أن هناك اتصالاً استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية. لافتة إلى أن القاضي رفض طلب "الهاشم" برفع قرار منع السفر عنه.

هذا وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وأن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية. علماً أن نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف كان قد عمم على المحامين طالباً التزام سرية الملف قيد التحقيق. وهو ما يلتزم به محام "الهاشم".

