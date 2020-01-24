شكرا لقرائتكم خبر عن طوني خليفة: إذا ثبت معرفة نانسى عجرم بالقتيل يا ويلها مني هي وزوجها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة على الانتقادات التي طالت الحلقة التي تناول خلالها قضية حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بدعوى محاولة توريط أسرة القتيل، خاصة عند سؤالهم عن التعويض التي ستدفعه الفنانة لهم، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت التهمة على زوج نانسى، أو التأكد من معرفتهم المسبقة به، سيشن هجوما عليهما.

وعن مطالبته باستضافة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، ووضعهما تحت نفس الضغط مثلما فعل مع عائلة قتيل منزلهما، جاء رد طوني خليفة بالتوعد لنانسي عجرم وزوجها في حالة لو كشف التحقيق أنهما على علم مسبق بالقتيل، قائلا: "يا ويل نانسي وزوجها إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة".

وقال طوني فى تصريحات تليفزيونية له أن نانسى لم تتصل به أو شكرته بعدما حاول إظهار الحقيقة. وشدد على أنه من غير الصائب تعريض حياتها للخطر خصوصاً أنها فنانة وتظهر على المسارح.

واستنكر طوني خليفة الهجوم من قبل البعض على نانسي عجرم، والتهديدات التي تخرج علناً لها ولعائلتها، مشيراً إلى أنها فنانة وعملها يلزمها بالغناء على المسرح كيف يتم إهدار دمها بهذه الصورة.

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يذكر أن نانسي عجرم عادت لاستئناف نشاطها الفني بعد حادثة منزلها المؤلمة، وسوف تحيي حفلاً يوم 28 فبراير في مصر وآخر يوم 2 إبريل في جدة، على أن تخرج على الهواء مباشرة في الحلقة الأخيرة من ذا فويس كيدز يوم 7 مارس.