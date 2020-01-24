شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة مع يسرا فى "دهب عيرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المنتج جمال العدل فى مفاوضات مع النجمة حلا شيحة بعدما رشحها المخرج سامح عبد العزيز من أجل المشاركة فى بطولة مسلسل يسرا "دهب عيرة"، لتجسد دور شقيقتها خلال أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وأبدت حلا موافقتها على العمل بشكل مبدئى وتعكف على قراءة الحلقات الأولى من المسلسل، تأليف أحمد عادل، ومن المقرر انطلاق تصويره مطلع شهر فبراير المقبل بعد انتهاء سامح من معاينة الديكورات.

وتعقد النجمة يسرا جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز ومؤلف العمل أحمد عادل، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل بعد تسلمهم أول 5 حلقات من السيناريو، إضافة إلى ترشيح باقى الفنانين المشاركين فى البطولة وإنهاء التعاقد معهم قبل انطلاق التصوير نهاية شهر يناير الجارى أو مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير.

حلا شيحة قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

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ومن ناحية أخرى تواصل حلا شحية تصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، والتى تجسد فيه دور رسامة خلال الأحداث، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



