تراند اليوم : بعد دخولها العناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

تعرضت الفنانة نادية لطفى لنزلة شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية وهو الأمر الذى دفع الأطباء لإدخالها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، حيث تتحسن حالتها حاليا وأصبحت مستقرة.

وكانت شائعات انتشرت خلال الدقائق الماضية بوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، وكان مصدرها الأول عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبالتواصل مع نقابة المهن التمثيلية، أكد مجلس النقابة أن هذه الأخبار السخيفة ما هى إلا مجرد شائعات لا مبرر لها.

يشار إلى أن النجمة الكبيرة احتفلت بعيد ميلادها قبل ايام، وبدت بصحة جيدة، حيث حرصت على تحية جمهورها خلال مداخلة هاتفية مع شاشة dmc.

وقدمت نادية لطفى عددا هائلا من الأعمال الفنية على مدار 50 عاما، وتزوجت ثلاث مرات من ضابط البحرية “عادل البشارى”، والمهندس “ابراهيم صادق شقيق” ومصور مؤسسة دار الهلال “محمد صبرى”، ولها ابن وحيد اسمه “أحمد” وهو من زوجها عادل البشرى.