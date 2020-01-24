صور: ستيفاني صليبا وعابد فهد هل يجمعهما الحب في رمضان 2020؟

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا مجموعة صور تجمعها بالممثل عابد فهد من كواليس مسلسل "الساحر" الذي سيجمعهما في الموسم الرمضاني 2020 . وعلقت ستيفاني على الصور متوجّهة بسؤال إلى جمهورها حول الدور الذي يفضّلونها فيه أمام عابد وكتبت "هيديك السنة كنّا سمارة وأمير هيدي السنة كيف حابين تشفونا؟ حب؟ أكشن؟ صداقة؟". عابد فهد وستيفاني صليبا وتفاوتت إجابات متابعيها، إلا أنّ ستيفاني لم توضح بعد طبيعة الدّور الذي تلعبه ولم تعطٍ تفاصيل عن المسلسل الذي كتبته سالم الكسيري وإنتاج التنفيذي لشركة "إيبلا". Advertisements وكانت ستيفاني صليبا قد أعلنت قبل أسابيع عن إنسحابها من مسلسل "من الآخر" لشركة الصباح والذي كان يفترض ان يجمعها بـ سينيتيا صموئيل ومعتصم النهار، وحلت مكانها في المسلسل الممثلة ريتا حايك، وقد تبيّن أن سبب انسحابها، رغبتها في تكرار الثنائية مع عابد فهد، بعد نجاحهما العام الماضي في مسلسل "دقيقة صمت".

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