فهرية أفجان تعود إلى الشاشة وهذه شروطها

على الرغم من إعلان الممثلة التركية فهرية أفجان اعتزالها الفن مؤقتاً للتفرغ لتربية ابنها كاران، ذكرت صحيفة "خبر" التركية" أنّ الممثلة قررت العودة إلى الشاشة في شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنّ فهرية تلقّت حتى الآن ستة عروض لمسلسلات، ولكن لم تعطِ موافقتها على أي عمل حتى الآن.

فهرية وبوراك

فهرية التي سبق أن صرّحت أنّها ستضع شرطاً في حال عودتها إلى العمل أن تأخذ عطلة يومين من التصوير بدلاً من يوم واحد بسبب ابنها كاران، كما وضعت شرطاً جديداً لعودتها وهو رفع أجرها من 70 ألف ليرة تركية إلى 100 ألف.

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وأطلق محبو فهرية منذ فترة "هاشتاغ" بعنوان "اشتقنا لك فهرية" وطالبوها بالعودة إلى العمل.

فهرية وبوراك

ويبدو أن فهرية وجدت العرض الذي يناسبها ولا تزال تدرس تفاصيله، لتكون حاضرة في موسم الخريف المقبل.

يذكر أنّ آخر عمل لفهرية كان مسلسل "حتى الممات" الذي صوّرته مع انجين اكيوريك قبل شهر من زواجها من بوراك أوزجيفيت، الا ان المسلسل رغم اشادة النقاد به، توقف من الحلقات الأولى بسبب ضعف الرايتنغ.