"ابنة السفير" يطيح بمسلسل "الحفرة"

بعد الخيبة التي أصيب بها الممثل التركي أنجين أكيوريك قبل عامين بسبب إيقاف مسلسله مع فهرية أفجان "حتى الممات" بحجّة ضعف الرايتنغ، بدأ الممثل التركي يحصد أولى ثمار نجاح مسلسله الجديد "ابنة السفير" الذي يجمعه بالممثلة نسليهان أتاغول، والذي يعرض مساء كل اثنين بالتزامن مع المسلسل الأكثر شعبية في تركيا "الحفرة". مسلسل "الحفرة" الذي لا يزال منذ سنتين وبمواسمه الثلاث والذي يتربع على صدارة "الرايتنغ" مساء كل اثنين، تمكّن "ابنة السفير" في حلقته الخامسة يوم الاثنين الماضي من" أن يزحزحه عن صدارة "الرايتنغ" و يحتل ترتيبه الأول، مشكلاً صدمة ومفاجأة لجمهور مسلسل "الحفرة" الذي يحظى بشعبية كبيرة. إقرئي أيضًا: هكذا علّق زوج بيرين سات على مشاهدها الإباحيّة مع محمد جنسور Advertisements مسلسل the gift لـ بيرين سات يواجه انتقادات واسعة بسبب المشاهد الإباحية ويعوّل النجوم الأتراك كثيراً على الرايتنغ، الذي يعتبر القرار الفصل في استمرارية المسلسل أو إيقافه، ولا تشفع نجومية أي ممثل في رفع نسب المشاهدة. وبذلك يضمن "ابنة السفير" استمراره لموسم جديد.

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