منّة عرفة: صوري بالمايوه تسرّبت بعد سرقة هاتفي

انتشرت قبل أيام، صور الفنانة المصرية الشابة منة عرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي لباس البحر، وتمسك بسيجارة في إحدى الصور، الأمر الذي عرّضها لانتقادات عنيفة.

ولم تكن المرّة الأولى التي تنتقد فيها منّة، بسبب ظهورها بملابس غير لائقة أو غير مناسبة لسنّها.

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منّة سارعت إلى الرّد موضحة أنّ الصور تمّت سرقتها من على هاتفها المحمول، وأنها فوجئت بانتشارها، مؤكدة أنها لم تنشر الصور وتفاجأت بظهورها على الإنترنت.

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الصورة التي نشرها علي الغزلان

وكانت منة قد أثارت الجدل قبل أيام، بعد نشر اليوتيوبر الشهير، علي غزلان، صورة تجمعهما، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، الأمر الذي دفع البعض لطرح تساؤلات حول وجود قصة حب بينهما، إلا أن الثنائي نفى الأمر تماماً، وأكّدا أنّهما مجرّد صديقين.

يذكر أنّ منة عرفة ظهرت في السينما والدراما المصرية وهي طفلة لم يتخط عمرها 6 سنوات، من خلال دور سعاد حسني في مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، لتشارك بعدها في فيلم "مطب صناعي"، ثم مسلسل "راجل وست ستات"، وأفلام "الحب كدة" و"حلم العمر" و"آخر كلام" و"البيه رومانسي"، وتشارك هذه الأيام في فيلم "شريط 6".