هذا ما حصل في أوّل جلسة لمحاكمة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

أكّدت رهاب بيطار محامية عائلة محمد الموسى الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على الفايسبوك، أنّ الهاشم خضع لجلسة مطوّلة أمام قاضي التحقيق الأوّل، وتبيّن من خلال داتا الاتصالات وجود عدّة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى، ورقم الهاتف الثابت في عيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4 دقائق و32 ثانية. وبحسب بيطار، فقد تقدّم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم ردّ الطلب. وقد ترك = رهن التحقيق وعيّنت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠. الثنائي ناسي وفادي وقد تمّ استدعاء كل العاملين في العيادة، وشخص يدعى أبو الذهب، وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفاداتهم. Advertisements إقرئي أيضًا: تطور خطير في قضية نانسي عجرم: القتيل اتصل بزوجها يوم مقتله الفنانة دينا فؤاد: هذه هي أسباب ارتدائي النقاب وعن الجلسة الأولى التي عقدت يوم أمس الخميس، كتبت بيطار "الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأوّل لجبل لبنان، حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أنّ هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل، ولكننا نحترم سريّة التحقيق في تناول هذا الملف، لبينما تتّضح الأمور. ولكن من الواضح أنّ التعامل بالملف أصبح أكثر جدية.".

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