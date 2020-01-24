مالوما يغزو “إنستجرام” بصوره في جزيرة جامايكا

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم الكولومبي العالمي مالوما الجمهور بصور جديدة له من الإجازة التي يقضيها في جزيرة جامايكا في أمريكا الشمالية.

وظهر مالوما في الصور على ضفاف إحدى البحيرات في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديداً المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونياً، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك بها جمهوره.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.