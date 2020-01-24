هل تخاف ديما بياعة على زوجها من نسرين طافش؟.. الفنانة السورية ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتوان الفنانة السورية ديما بياعة في الرد على تصريحات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بأنها تخاف على زوجها المغربي أحمد الحلو من الفنانة السورية نسرين طافش.

بدأت القصة عندما صرحت ديما بياعة بأن سبب رفض دخول زوجها عالم التمثيل هو أنها تخاف عليه من الحسد، وهنا تدخلت مي العيدان بقولها: "خايفة عليه من الحسد و لا خايفة عليه من نسرين طافش"، ولم تقف ديما بياعة مكتوفة الأيدي وردت عليها قائلة: "والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأن بعرف شو معدنه والحمد الله"، فتراجعت الإعلامية الكويتية عن تصريحاتها، كاتبة: "الله يسعدكم دايما ويبعد عنكم اعيال الحرام".

وكانت ديما بياعة قد كشفت عن سبب رفض دخول زوجها عالم التمثيل، موضحة أنها تخاف عليه من الحسد كونها تحبه كثيرًا وتتمني لو تخفيه عن أعين الكاميرات على حد قولها.

وعن الانتقادات التي توجه للزوجين بشأن جرأتهما عبر السوشال ميديا، قالت ديما خلال لقاء تلفزيوني "هذا زوجي أعمل شو ما بدي معه.. أنا بحبه كثير وبغار عليه وما بتمني حدا يشوفه في الدنيا ونحنا عم نمرئ سويا ونقف مع بعض".

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في حين علق زوجها أحمد الحلو على الانتقادات قائلا "ما في حدا بيهاجمنا كلن بيحبونا ماعدا اثتين أو ثلاث مثل السوس يخرج ويدخل، وسبب ابتعادنا عن السوشال ميديا هو سفرنا فقط مو شئ تاني"، وعن دخوله عالم التمثيل، قال: "ما بدي حتى تظل ديما فقط هي السوبر ستار تبعي".

يذكر أن ديما بياعة اتهمت طليقها الفنان السوري تيم حسن بخيانتها مع نسرين طافش قبل سنوات، علمًا أن الأخيرة سبقت ورفعت دعوى ضد بياعة بتهمة القدح والذم إلى النيابة العامة في دبي.

وبعد أن عادت قصة خلاف ديما بياعة ونسرين طافش للواجهة مؤخرًا، وتحدثت بياعة عن مسامحتها لنسرين طافش (دون ذكر اسمها مباشرةً)، قالت ديما في لقاء صحفي: "أسامح لكن لا أنسى في حياتي بالعموم".

ومن الواضح أن نسرين طافش دائمًا يُزجّ اسمها بالمشاكل التي تتعلق بالخيانة، مثل الشائعة الأخيرة التي طالتها عن علاقتها مع طليق المطربة السورية أصالة المخرج المصري طارق العريان.