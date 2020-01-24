نادية لطفي تدخل العناية المركزة مجدداً

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""الخليج 365"" من بيروت: أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على نقل الفنانة القديرة نادية لطفي إلى الرعاية المركزة لتتلقى العلاج بصورةٍ أفضل، مشيراً إلى أنه يتابع تطورات حالتها الصحية مع الطبيب المعالج متمنيًا لها الشفاء العاجل. علماً أن حالتها تدهورت خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إصابتها بضيق تنفس نتجة تعرضها لالتهابٍ رئوي.

وتعرّضت "لطفي" لأزمةٍ صحية طارئة عقب وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي في الأسبوع الماضي، حيث وُضِعَت تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري، لكنها خرجت إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية.

