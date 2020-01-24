شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مباركة.. على ربيع يشارك صورته بعد أداء صلاة الجمعة بسجادة الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان على ربيع صورة للحظة عودته من صلاة الجمعة، على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، ووجه رسالة لجمهوره قائلا: "جمعة مباركة يارب على الجميع"، كما يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده خلال فيلم "الخطة العامية" الذى بدأ تصويره فى وقت سابق من شهر ديسمبر الماضى.



على ربيع يؤدى صلاة الجمعة

فيلم "الخطة العامية" يقوم ببطولته على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططون لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه علي موعد طرحه فى دور العرض، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التوني.

ويعد مسلسل "وصل أمانة" التجربة الأولي الذي يشارك في بطولتها كل من على ربيع ومصطفي خاطر وسيعرض خلال سباق دراما رمضان القادم، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.



على ربيع بسجادة الصلاة

جدير بالذكر أن الفنان على ربيع سبق وأعلن خلال تصريحات صحفية لليوم السابع عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبرى تمثلت فى بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر القادم هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتى بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخرى على خشبة المسرح، وكشف أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حالياً سواء علي صعيد الدراما أو السينما.