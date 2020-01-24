شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تتحدث عن سبب تعاونها مع طليقها أحمد فلوكس فى "طلقنى شكرا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا شيحة عن سبب مشاركتها فى عمل فنى جديد مع طليقها الفنان أحمد فلوكس، حيث جاء تعاقدهما على تقديم المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرًا"، بعد أشهر قليلة من إعلان انفصالهما رسميًا فى يوليو 2019، وهو أمر غير معتاد أن يجتمع الفنانين فى أعمال جديدة بعد حالات الطلاق، لكن هنا شيحة بررت ذلك بقولها خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا وأحمد صحاب جدًا وبنشتغل مع بعض.. إحنا انفصلنا بس دا مش معناه إن احنا منشتغلش مع بعض.. وهو دا الموضوع كله مفيش حاجة أكتر من كده".

وكان قد أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعاقد شركته على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر على انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، منتصف يناير الجارى، فيديو لهما خلال التعاقد، معلقا عليها بأنه تم التعاقد مع الفنانة هنا شيخة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد.

كانت هنا شيحة قد أكدت أنها رغم انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس إلا أنهما لا يزالان على تواصل وتفاهم، وأنه يساندها فى العديد من الأزمات التى تقابلها خلال الفترة الأخيرة، وأعلنا طلاقهما رسميا شهر يوليو الماضى بعد زواج استمر 9 أشهر فقط.

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من ناحية أخرى قالت الفنانة هنا شيحة إنها انضمت لمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، ورفضت الإفصاح عن دورها مؤكده أن الشخصية ستكون مؤثرة لدى الجمهور، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل نهاية الشهر الجارى، للمنافسة فى السباق الرمضانى المقبل.



الفنانة هنا شيحة

وكانت آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى حدوتة "اتفضلوا فى الصالون"، التى جسدت فيها شخصية دارين التى تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صلاح.

وظهرت فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى وشارك فى بطولة العمل كل من سلوى محمد على وشيماء سيف وهشام ماجد ومحمد سلام وبيومى فؤاد وآخرين.