سعد الصغير "بيصبح" على عدوية بصورة: "ملك الأغنية الشعبية اللى بتعلم منه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان سعد الصغير فى إطلالة أنيقة بصورة جديدة جمعته مع نجم الأغنية الشعبية الكبير أحمد عدوية، حيث نشر سعد على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، صورة مع المطرب الكبير أحمد عدوية وعلق على الصورة برسالة لجمهوره قائلا: "يا صباح الفل على حبايبنا مع أبويا وأخويا وحبيبى ملك الاغنية الشعبية اللى بتعلم منه من وأنا صغير عم أحمد عدوية ويا رب دايما معانا".



سعد الصغير يظهر مع عدوية فى صورة جديدة

وانضم الفنان سعد الصغير إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" مع الفنانين شمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكرى وإخراج حاتم صلاح الدين، وقال سعد إن الفيلم يعتمد على التيمة الشعبية الكوميدية ويظهر من خلاله بشكل مختلف.

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من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.



سعد الصغير واحمد عدوية

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.