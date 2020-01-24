شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى من كواليس "نحب تانى ليه" فى أول يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "نحب تانى ليه"، مع الفنان كريم فهمى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020.



كواليس المسلسل

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، بدأت تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بأحد المراكب النيلية فى الزمالك، وتظهر ياسمين بدور سيدة كانت متزوجة من النجم شريف منير ولديها ابن منه عمره 7 سنوات، ونشبت خلافات أدت إلى الطلاق، وتتطور الأحداث وتكشف طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال خصوصا مع وجود ابن، وذلك فى اطار اجتماعى.





ويشارك فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان شريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

المسلسل من إنتاج سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على.

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ومن ناحية أخرى يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 13 حلقة من العمل، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على أن يسلم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة في بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه في أقرب وقت تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.