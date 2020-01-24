شكرا لقرائتكم خبر عن مجنونة كاظم الساهر.. معجبة ترسم وشما باسمه وجملة من أغنيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبتكر معجبو المشاهير كل يوم تقاليع جديدة للتعبير عن عشقهم لنجومهم المفضلة، وكان آخرها ما قامت به معجبة للنجم كاظم الساهر، حيث قامت بكتابة اسمه على ظهرها وأرفقته بجملة من أغنية له، وحين التقت به صدفة قامت بإبراز ذلك والتقطت صورة معه بظهرها.



كاظم الساهر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لكاظم الساهر برفقة إحدى المعجبات التى التقته مصادفة، وأرادت التقاط صورة معه، لتقوم فى تلك الأثناء باستعراض الوشم الموجود على ظهرها، حيث كتبت "أدرى بطريقى صعب وأتعثّر بخطواتى لكن عِنادى أشّد خلّى الثمن حياتى"، وهى مقولة من أغينة ايش جابرك ع المر من كلمات الشاعر نزار قبانى.

وطرح المطرب العراقى كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

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وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.

وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بتظاهرات العراق، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر، ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.