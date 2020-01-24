شكرا لقرائتكم خبر عن "العمدة بيصبح".. أحدث صورة للفنان صلاح السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد صلاح السعدنى متابعيه بصورة جديدة له مع والده الفنان الكبير صلاح السعدنى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق "العمدة بيصبح"، ويظهر بها بصحة جيدة بعد الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عن وفاته.



صلاح السعدني

وفى أول تصريح له بعد عزلة وغياب طويل طمأن عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى جمهوره عبر الخليج 365، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم الكبير صلاح السعدنى مسلسل "القاصرات" عام 2013، وشارك فى بطولته داليا البحيرى، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج مجدى أبو عميرة.

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وفى حياة عمدة الدراما المصرية محطات مهمة شكلت فنانا مثقفا ومبدعا من طراز خاص، فصلاح السعدنى ابن البلد الجدع المثقف خفيف الظل، مدرسة فنية متفردة، صنعها تاريخ طويل من الثقافة والفن والإبداع.

وبدأ السعدنى حياته الفنية فى الستينيات، حيث شارك فى مسلسلى الرحيل والضحية، وفى السبعينيات شارك فى عدد من الأعمال السينمائية المهمة، ورغم أنه كان فى بداياته فإنه استطاع أن يجد له مكانا بين عمالقة الفن، عندما قدم شخصية علوانى فى فيلم الأرض، كما شارك فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى، مدرستى الحسناء، أغنية على الممر، وغيرها.

ورغم قلة أعماله السينمائية مقارنة بما قدمه للشاشة الصغيرة من أعمال درامية، فإن السعدنى شارك فى عدد من الأفلام المهمة ومنها "الموظفون فى الأرض، قضية عم أحمد ، ملف فى الأداب ، شحاتين ونبلاء ، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، المراكبى، وغيرها"، كما قدم عددا من الأعمال المسرحية ومنها: "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو باللو".