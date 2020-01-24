شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق أول عروض "حب رايح جاى" على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مساء أمس الخميس العرض المسرحى الجديد "حب رايح جاى" على المسرح العائم الكبير بالمنيل وسط إقبال جماهيرى كبير.

جدير بالذكر أن أحداث العرض تدور حول فكرة الحب وتأثيره فى لم الشمل سواء فى الأسرة أو فى المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة، فى قالب كوميدى استعراضى غنائى.

"حب رايح جاى" بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسنى، محمود فتحى، ونجوم المسرح الكوميدى، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاءأبو ليلة، ألحان وليد الشهاوى، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.

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كما افتتحت فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح أمس الخميس العرض المسرحى "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل، وتدور أحداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، حيث تدور أحداثها حول ممثلى فرقة مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون فى كواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية ، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبد الخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوى، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.