شكرا لقرائتكم خبر عن "كانت باينة".. كنزة مرسلى تطرح كليبها الجديد باللهجة الجزائرية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الجزائرية كنزة مرسلى، أغنيتها الجديدة "كانت باينة" المصورة بطريقة الفيديو كليب، عبر يوتيوب، محققا نسبة مشاهدات عالية بعد ساعات من طرحها، وهى من كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع ياسين موزارت، ميكس عبد الله مسوس، إخراج عادل سرحان.

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وصورت كنزة، الأغنية فى لبنان، باللهجة الجزائرية، واستغرق التصوير لمدة يومين فى أجواء ثلجية باردة شهدتها لبنان، وتقول كلماتها: "ما قالوليش ما قالوليش شفت بعينى.. ما تكدبنيش ما قالوليش حمبوك، روح ما تعدبنيش ما قالوليش.. مانيش باغية معاك نعيش، ما تفهمنيش ما تحكيليش.. صبرى طال ما قديتش ما تعيينيش، انت معايا jamais .. حسّيت ça y est مليت قلبى fragile، كانت باينة باينة بلى حياتنا تكمل كيما هاك.. حتى لوينتا لوينتا وانا ساكتة ونجرى موراك، انت مهبول عقلك مجنون.. ما تعرف قيمة l’amour.. خلينى نقول درت معايا ڤاع les rôles.. حالفة من اليوم ننسى نبدل m’a vie ، قلبى مغبون قتلوه الهموم.. فيك انت اللى نرد اللوم، شا باغى تقول مانيش معاك d’accord.. كى تولى تقول هاديك عمرى و مرتى ".





يذكر أن آخر كليبات المطربة الجزائرية الصاعدة ونجمة "ستار أكاديمى" كنزة مرسلى، فيديو كليب أغنيتها "قتال"، وأدت كنزة أغنيتها باللهجة الجزائرية، وهى من كلمات عبده سعود، ألحان طارق قادم، إخراج زياد الخورى، وتدور فكرته حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتقرر الانفصال عنه، ورغم محاولاته لمسامحته على أخطائه إلا أنها تتركه نهائيا وتبدأ فى حياة جديدة.



