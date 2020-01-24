فيديو| محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة: "واحدة من عربياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: استعرض الفنان محمد رمضان، سيارته الجديدة، عبر حسابه على "إنستجرام". ونشر رمضان، فيديو السيارة التي وضع اسمه عليها بجانب كلمة "Number 1"، وعلق: "واحدة من عربياتي". يُذكر أن محمد رمضان يشارك في رمضان المُقبل بمسلسل "البرنس" بطولة: نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، كما طرح رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا"عبر قناته على "يوتيوب".

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