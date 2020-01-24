في يومه الثاني.. "دماغ شيطان" يواصل تحقيقه لإيرادات ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "دماغ شيطان" الأربعاء 22 يناير، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وواصل تحقيقه لإيرادات ضعيفة في يومه الثاني على التوالي.

الفيلم حقق أمس الخميس 12 ألفًا و101 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 17 ألفًا و891 جنيهًا.

كان فريق الفيلم احتفل بطرحه في عرض خاص أقيم في إحدى السينمات بمنطقة التجمع، وكان من ضمن الحضور الفنانة رانيا يوسف وابنتها، والفنان باسم سمرة، والفنان عمرو عابد والمؤلف عمرو الدالي والمخرج كريم إسماعيل والمنتج أحمد عبدالباسط.

"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وكضيوف شرف: مي فخري وأشرف طلبة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.