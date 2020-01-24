أحمد السعدني يشارك جمهوره بأحدث صورة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد السعدني، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لوالده الفنان الكبير صلاح السعدني.

وظهرا في الصورة بإطلالة شتوية، مرتديان نظارة الشمس، وعلق أحمد "العمدة بيصبح"، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيه الذين قاموا بالدعاء للسعدني الكبير بالصحة وطول العمر.

يُذكر أن أخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل "القاصرات"، والذي عُرض في 2013، وشارك في بطولته داليا البحيري، ياسر جلال، لقاء سويدان ونهال عنبر، إخراج مجدي أبو عميرة.

