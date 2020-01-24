سعد الصغير عن "عدوية": "ملك الأغنية الشعبية اللي بتعلم منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان سعد الصغير، إن الفنان أحمد عدوية يعد ملك الأغنية الشعبية، مشيرًا إلى أنه دائما ما يتعلم منه.

ونشر سعد، صورة تجمعه بعدوية عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "يا صباح الفل على حبايبنا مع أبويا وأخويا وحبيبي ملك الأغنية الشعبية اللي بتعلم منه من وأنا صغير.. عم أحمد عدوية ويا رب دايمًا معانا".

يُذكر أن سعد الصغير ناشد مؤخرًا المنتج نصر محروس، لإزالة كافة الخلافات بينه وبين المطرب بهاء سلطان، وإعادته مرة أخرى للساحة الغنائية كونه واحدًا من أهم المطربين في مصر.