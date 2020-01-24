بالصور| افتتاح "حب رايح جاي" على المسرح العائم الكبير بالمنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح العائم الكبير بالمنيل، مساء أمس الخميس 23 يناير، الليلة الأولى من ليالي عرض "حب رايح جاي"، وسط إقبال جماهيري.

العرض تدور أحداثه حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.

"حب رايح جاي" بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، دنيا عبدالعزيز، ميدو عادل، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب، تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.