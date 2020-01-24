محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
توفي صباح اليوم الجمعة، والد الفنان محمد فاروق شيبا، ومن المقرر أن تُشيع جنازته عقب الصلاة بمسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء مساء اليوم بميت عقبة بالزمالك.
وكتب شيبا، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "لله الأمر من قبل ومن بعد، وهو أرحم الراحمين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله.. اليوم والدي فاروق علي شريف".
وأضاف: "تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.. والعزاء اليوم بمنزل العائلة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
يذكر أن، الفنان محمد فاروق شيبا، شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل"طاقة نور" مع الفنان هاني سلامة وفيلم "إبراهيم الأبيض" مع الفنان أحمد السقا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا.. والعزاء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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