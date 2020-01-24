تراند اليوم : إعلامي شهير يتوعد نانسي عجرم: "يا ويلها مني"

توعد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها عقب الانتقادات التي تعرض لها على خلفية الحلقة التي تناول خلالها قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى داخل منزلها.

وكانت الحلقة التي قدمها "طوني" أثارت ضجة كبيرة في أوساط المشاهدين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسئلة الجريئة التي طرحها على أسرة القتيل.

وقال "طوني" في تصريح إلى برنامج "Et بالعربي"، إنه سأل والد القتيل عن التعويض ليس من باب الافتراء عليه، كاشفُا إلى أنه تلقى اتصالاً قبل الحلقة يشير إلى أن كل ما يقال عن أن المحامين الذين يدافعون عن الشاب القتيل متبرعون هو غير صحيح.

وتوعد بأنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن الأخير أتى ليطالب بماله. وقال: "يا ويل نانسي وزوجا إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة". فيما أبدى عتبه عليها لأنها لم تتصل به وتشكره بعدما حاول إظهار الحقيقة.

واعتبر أنه من غير الصائب تعريض حياتها للخطر خصوصاً أنها فنانة وتظهر على المسارح.