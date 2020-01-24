بالصور.. بهججة تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي‎

أحيا فريق "بهججة"مساء أمس، الخميس، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح الحكمة، امتاز الحفل بأجواء مبهجة تتناسب مع أغنياتهم المبهجة.

استطاع الفريق النسائى فى وقت قصير أن يكتسب شعبية كبيرة من خلال حضوره المبهج على المسرح من خلال عضواته، وهن "شروق الشريف ووئام عصام وأسماء أبو اليزيد ورغدة جلال".

قدّم الفريق، الذى ترتكز موهبته على الغناء وقوة الأداء التمثيلى مجموعة من المونولوجات والأغنيات الخاصة

بهم، إضافة إلى اسكتشات كوميدية حياها الجمهور بضحكاته المتكررة ومنها "عدس، 20 جنيه، ممنوع الاكتئاب، عين الحسود، أنا كيفى كده، فسحينى يا ماما، ماى بيبى"، إضافة إلى أغنية "2063" التى تم تصويرها كفيديو كليب وحازت على نسبة مشاهدة عالية.

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وشهد الحفل إطلاق أغنيتين جديدتين للفريق هما "ماتستهلش محبتى" و"لو

أتاك"، إضافة لتقديم الفنانة أسماء أبو اليزيد لأغنية "شيكا بيكا" للسندريلا سعاد حسنى.

فرقة بهججة غنائية موسيقية تقدّم أغانى الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة، تسعى الفرقة لإحياء فن المونولوج الفكاهى، وتطويره من خلال سعيها لإنتاج مونولوجات عصرية، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية الجماعية والمفردة.

بهججة تأسست فى سبتمبر 2015 تستخدم الضحك كوسيلة للتعايش، الفرقة لا تقدّم تراث المونولوجات وإنما تكتب مونولوجات لهذه الفترة التى نعيشها، فكل أغانى بهججة جديدة وكُتِبَتْ خصّيصًا لها، ولكن الفرقة تغنّى أحيانًا من ريبرتوار نجوم المونولوجات القديمة.