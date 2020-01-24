اجتمعت بالأمس اللجنة التنفيذية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، بحضور كل من الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، محمد جبر منسق عام المهرجان، ومجموعة منأعضاء لجان المهرجان المختلفة لمناقشة المستجدات الخاصة بالدورة القادمة.
حرصًا على خروج كافة تفاصيل المهرجان بالشكل الذييعكس الصورة المشرفة لمصر التي تحتضن كافة المبدعين من جميع أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن المهرجان سوف ينطلق في الفترة من 8 حتى 12 فبراير القادم بمشاركة عدد كبير من البلاد العربية والاجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.