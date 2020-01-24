اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

اجتمعت بالأمس اللجنة التنفيذية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، بحضور كل من الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، محمد جبر منسق عام المهرجان، ومجموعة من

أعضاء لجان المهرجان المختلفة لمناقشة المستجدات الخاصة بالدورة القادمة.

حرصًا على خروج كافة تفاصيل المهرجان بالشكل الذي

يعكس الصورة المشرفة لمصر التي تحتضن كافة المبدعين من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن المهرجان سوف ينطلق في الفترة من 8 حتى 12 فبراير القادم بمشاركة عدد كبير من البلاد العربية والاجنبية.

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