بالصور.. "حب رايح جاي" ينطلق على العائم الكبير

افتتح مساء أمس الخميس العرض المسرحي الجديد "حب رايح جاي" علي المسرح العائم الكبير بالمنيل وسط إقبال جماهيري كبير، حيث امتلأت صالة المسرح العائم الكبير عن آخرها.
جدير بالذكر أن أحداث العرض تدور حول
يذكر أن "حب رايح جاي" بطولةرشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، إستعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.
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