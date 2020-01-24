ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها الممثلة السورية ​ديما بياعة​ برفقة زوجها ​أحمد الحلو​، وكان لافتاً وجود زميلتها الممثلة السورية ​نسرين طافش​ في المكان، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى إستغلال الموضوع للسخرية، إذ أن طافش كانت السبب في إنفصال بياعة عن زوجها الأول الممثل السوري ​تيم حسن​، فعلّق المتابعون متسائلين إن كانت طافش ستسرق زوج بياعة الحالي.

وبعد إنتشار الصورة بشكل كبير، عمدت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول:"ديما بياعه: اخاف على زوجي من الحسد.. خايفة عليه من الحسد و لا خايفه عليه من نسرين طافش "، لترد ديما بياعة: "والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأني بعرف شو معدنه والحمد لله".

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان لـ ديما بياعة:"خايفة على زوجك من نسرين طافش"؟ وهي تردّ-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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