نيكولا معوض بطل مسلسل العودة ويستعد لإطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول

ميرنا وليد - بيروت - يعود الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ إلى الدراما اللبنانية من خلال بطولة مسلسل العودة، والذي سينطلق على قناة MBC 4 بدايةً من 2 شباط/فبراير المقبل، كما يستعد لإطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول "ماكو".

ويجسد نيكولا في مسلسله العودة شخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث في جرائم قتل يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرّد موهوم؟

ويشارك نيكولا البطولة دانييلا رحمة وإيهاب شعبان، وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس ، رنين مطر ، إيلي متري وهو من إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد.ومن إنتاج إيجل فيلمز.