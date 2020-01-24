ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء العالمية ​آشلي غراهام​ عن وضعها لطفلها الأول من زوجها المصور السينمائي جاستين إيرفين يوم السبت الماضي.

وأعلنت عن الموضوع عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت صورة كتب فيها:"في تمام الساعة السادسة من يوم السبت، تغيرت حياتنا للأفضل. شكرا لكم جميعا على الحب والدعم في هذه الفترة الرائعة".

وأنهت آشلي رسالتها بتاريخ ولادة الصبي الجديد 18/1/2020، كما أفصحت عن جنس المولود باستخدامها إيموجي القلب لونه أزرق.

وكانت إستعرضت آشلي حملها سابقاً، بإطلالة جريئة ظهرت بها في مجلة فوغ بنسختها الاميركية.

وظهرت آشلي بإطلالتين، الأولى على غلاف المجلة ترتدي فستاناً باللون الذهبي اللامع بطراز أثيني فضفاض، وفي صورة أخرى، ظهرت بإطلالة جريئة، إذ كانت عارية من الأسفل وإكتفت بإرتداء قميص باللون الأبيض، فيما حاولت إخفاء المناطق الحساسة من جسمها برفعها لرجلها، وكان زوجها يقف وراءها ويحتضنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر آشلي غراهام ترزق بمولودها الأول وهذا جنسه-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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