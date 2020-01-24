بالفيديو- دينا تغازل نوال الزغبي ونجوى كرم في باريس

ميرنا وليد - بيروت - إلتقت الفنانة المصرية دينا الفنانتين اللبنانيتين ​نوال الزغبي​ و​نجوى كرم​ أثناء تواجدهنّ في أسبوع الموضة في باريس حيث عبّرت دينا عن مدى حبّها واشتياقها لهما وسعادتها بلقائهما في هذه المناسبة.

ونقلت دينا أجواء هذا اللقاء الذي حصل بينهنّ عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت فيديو وهي تغازل نوال ونجوى وتقول لكل واحدة :"جمالك إنت وجمالك إنت كمان".

وجاء هذا اللقاء على هامش عرض مجموعة أزياء المصمم الإماراتي سيف الجديدة ضمن أسبوع الموضة في باريس حيث جلست نجوى ونوال ودينا في الصف الأول.

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