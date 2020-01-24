تارا عماد وإسلام جمال أحدث المنضمين لـ"نحب ليه تاني" مع ياسمين عبدالعزيز

ويذهب دور البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويضم طاقم عمل المسلسل ليلى عز العرب، مسر موسى، وشريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، وتاليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج تامر مرسي وشركة سينرجى، وتم الانتهاء من كتابة 13 حلقة من العمل.

ويذكر أن أمس الأربعاء، تم تصوير بعض المشاهد بأحد المراكب النيلية بالزمالك، وجمعت المشاهد بين الفنان كريم فهمى والفنان شريف منير والفنانة ياسمين، للمشاركة في السباق الرمضاني ٢٠٢٠.

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والجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، ليناقش قضية مجتمعية يعاني منها أغلب الأزواج والأسر.

ومن ناحية آخري تشارك تارا في فيلم "شريط 6" الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان خالد الصاوى، وأحمد خالد صالح، ونانسي صلاح، وخالد أنور، عمرو وهبه، ياسر الطوبجي، وأحمد سعد وتأليف محمود حمدان، وإنتاج فيلم "أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يقعون في أزمات أخلاقية ودينية، ويتم توجه رسالة بهذا العمل للمجتمع وكيفية مواجهتها.



ويشارك الفنان إسلام جمال ، في مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكى،خالد زكى، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان وآخرون، وإنتاج شركة سينرجي.