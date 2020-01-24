تراند اليوم : بالفيديو..طارق سويد ينشر الإعلان الدعائي الأول لمسلسل العودة وموعد عرضه

شارك الممثلوالكاتب ومقدم البرامجاللبناني ​طارق سويد الإعلان الدعائي الأول لمسلسل العودة وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه :”معالجة درامية: طارق سويد. كتابة: رائد أبو عجرم. اخراج : ايلي السمعان، إنتاج إيغل فيلمز “.

المسلسل مؤلف من 30 حلقة وهو من بطولة ​دانييلا رحمة، ​نيكولا معوض، رودريغ سليمان، أسعد رشدان، وسام صباغ، يوسف حداد، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، وليزا دبس،وسيبدأ عرضه ابتداء من 2 شباط/فبرايرعلى MBC4 ويغني الفنان ملحم زين شارة المسلسل.