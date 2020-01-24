شاهدوا إعلان “ساعة القيامة” 2020.. 100 ثانية عن منتصف الليل!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 مساءً - أعلنت المنظمة غير الربحية «The Bulletin of the Atomic Scientists» عن تقديم «ساعة القيامة» رسمياً إلى الأمام بمقدار 20 ثانية، لتفصلها عن منتصف الليل 100 ثانية فقط. وكشفت المنظمة عن الإعلان خلال مؤتمر عُقد (الخميس) 23 يناير، بعد إمضاء الأشهر الستة الماضية في مناقشة القرار مع مجلس رعاة «Bulletin» الذي يضم 13 من الحائزين جائزة نوبل.

وابتُكرت الساعة عام 1947 لتحذير الجمهور من مدى اقتراب البشر من تدمير العالم عبر التكنولوجيا الخطيرة بما في ذلك الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تغير المناخ، وفقاً لـ«RT». وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«Bulletin» راشيل برونسون: «إن الظروف النووية والمناخية تزداد سوءاً، وسيكون امتيازاً هاماً تحريك عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن هذا ليس هو الحال». ولم تُحرك ساعة القيامة في عام 2019، حيث جرى تعيينها آخر مرة في يناير 2018.