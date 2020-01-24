“هذا هو الإسلام الحقيقي!”.. هكذا علق أفيخاي أدرعي بعد زيارة وفد إسلامي لموقع إبادة “الهولوكوست”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 مساءً - في أول تعليق لزيارة وفد برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، لمعسكر ضحايا الهولوكوست، في العاصمة البولندية، وارسو ، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو أثناء أداء الوفد صلاة الظهر والعصر ”جمعاً وقصراً“ . وعلق أدرعي على الفيديو قائلاً : “هذا هو الإسلام الحقيقي! .. رجل الدين السعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتس… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كل خير! .

من جهة أخرى نشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على “تويتر”، مساء أمس الخميس، أشادت فيها الوزارة بزيارة الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، برفقة وفد إسلامي من أكثر من 24 بلدا.