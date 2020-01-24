كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 مساءً - كشفت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر عبر تطبيق “تيك توك” بشكل مريب ويسيء للذات الإلهية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشخص يضع مكياج بطريقة غريبة ، ويطلق على نفسه إبليس .

وتعمد الشخص الإساءة للذات الإلهية قائلاً: ” هلا صباح الإلوهية صباح الملوخية” ، وذلك بينما كان يستمع للموسيقى بصوت عالٍ بحسب صحيفة “المرصد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا إبليس.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويسيء للذات الإلهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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