مفاجأة من أمال ماهر لجمهورها في عيد الحب

متابعة بتجــــــــــرد: حالة نشاط فني تعيشها الفنانة المصرية آمال ماهر، حيث تضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة من الألبوم في “عيد الحب 2020″، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل كبير في القاهرة للمناسبة نفسها.
ولم تكشف ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة “قريباً Soon” في نهاية الفيديو.
يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في كانون الثاني 2019، بعنوان “أصل الإحساس” من إنتاج شركة “فيولين”، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ، وتامر حسين، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ونادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى، وخالد عز، وتامر علي، وتامر عاشور، ومحمد النادي، ومدين، وياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة “أوسكار”، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek وLuis Robisco وطارق مدكور، ونادر حمدي، وتميم، وهادي شرارة ونابلسي.
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